Дрю Бэрримор отреагировала на беспощадную критику относительно лишнего веса

Недавно в СМИ распространили слухи о беременности знаменитой актрисы Дрю Бэрримор. Поводом для этого стал неудачный образ звезды, который не только показал все недостатки ее фигуры, но и добавил немало лишних килограммов

После опубликованных фото актрисы в неудачном костюме oversize, сторонники забросали Дрю Бэрримор сообщениями с беспощадной критикой ее фигуры. Люди упрекали голливудскую знаменитость, что та перестала следить за собой.

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Неудачный "лук" Дрю Бэрримор

Однако актриса не упала в отчаяние после таких острых комментариев, а с улыбкой отреагировала на замечания людей. Дрю Бэрримор заверила, что сейчас придерживается вегетарианской диеты, которую сложно сочетать с ее ритмом жизни. Именно поэтому вес звезды никак не уменьшается.

Я гурман, люблю поесть. Я путешествую по миру, чтобы попробовать разные блюда. Поэтому между съемками серий я снова придерживаюсь диеты,

– рассказала Дрю Бэрримор.

Также актриса не постеснялась и вспомнила забавную историю, которая случилась с ней при выходе из ресторана. Дрю Бэрримор посетила заведение со своими двумя дочерьми.

"И тут меня остановила одна женщина. Говорит: "О, Господи, у вас так много детей!" Я отвечаю: "Нет, у меня их только двое". Она: "Ну, вы же, наверное, сейчас ждете еще одного?" Я на нее посмотрела и отрезала: "Да нет, я просто толстая!" – рассказала с улыбкой актриса.

Кто такая Дрю Бэрримор?

Это популярная актриса, сыгравшая в фильмах "50 первых поцелуев," Дюплекс", "Ангелы Чарли: только вперед", "Обещать – не значит жениться" и др. Дрю Бэрримор также попробовала себя в роли продюсера и режиссера. В 2010 году звезда получила награду "Золотой глобус".