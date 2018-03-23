17:33
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Дрю Бэрримор отреагировала на беспощадную критику относительно лишнего веса

181 Читати новину українською
Дрю Берримор
Дрю Берримор / Фото из открытых источников

Недавно в СМИ распространили слухи о беременности знаменитой актрисы Дрю Бэрримор. Поводом для этого стал неудачный образ звезды, который не только показал все недостатки ее фигуры, но и добавил немало лишних килограммов

После опубликованных фото актрисы в неудачном костюме oversize, сторонники забросали Дрю Бэрримор сообщениями с беспощадной критикой ее фигуры. Люди упрекали голливудскую знаменитость, что та перестала следить за собой.

Читайте также: Полной женщине поставили в упрёк, что она не заслуживает своего мужа: ее ответ поразил

Неудачный "лук" Дрю Бэрримор

Однако актриса не упала в отчаяние после таких острых комментариев, а с улыбкой отреагировала на замечания людей. Дрю Бэрримор заверила, что сейчас придерживается вегетарианской диеты, которую сложно сочетать с ее ритмом жизни. Именно поэтому вес звезды никак не уменьшается.

Я гурман, люблю поесть. Я путешествую по миру, чтобы попробовать разные блюда. Поэтому между съемками серий я снова придерживаюсь диеты,
– рассказала Дрю Бэрримор.

Также актриса не постеснялась и вспомнила забавную историю, которая случилась с ней при выходе из ресторана. Дрю Бэрримор посетила заведение со своими двумя дочерьми.

"И тут меня остановила одна женщина. Говорит: "О, Господи, у вас так много детей!" Я отвечаю: "Нет, у меня их только двое". Она: "Ну, вы же, наверное, сейчас ждете еще одного?" Я на нее посмотрела и отрезала: "Да нет, я просто толстая!" – рассказала с улыбкой актриса.

Кто такая Дрю Бэрримор?
Это популярная актриса, сыгравшая в фильмах "50 первых поцелуев," Дюплекс", "Ангелы Чарли: только вперед", "Обещать – не значит жениться" и др. Дрю Бэрримор также попробовала себя в роли продюсера и режиссера. В 2010 году звезда получила награду "Золотой глобус".

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
сегодня, 17:10 В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
62
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
сегодня, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 1594
Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
сегодня, 16:02 Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
Олександра Дрік 309
Оружие для терактов для Савченко и Рубана передали россияне – все остальное не важно
сегодня, 15:01 Оружие для терактов для Савченко и Рубана передали россияне – все остальное не важно
Max Kolezznikov 2688
Почему победил Путин: версия западных СМИ
сегодня, 12:01 Почему победил Путин: версия западных СМИ
Наталія Лебідь 911
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук