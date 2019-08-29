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      Обвал дома в Дрогобыче: коротко о главном, что произошло

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      Дрогобыч – обвал дома в Дрогобыче: жертвы, фото, видео, новости
      Обвал дома в Дрогобыче: фото и видео / 24 канал

      В городе Дрогобыч во Львовской области 29 августа произошло трагическое событие. Ночью обрушилась часть 4-этажного дома. По первой версии обвал случился из-за взрыва газа, однако оказалось, что его жители уже давно жаловались на его аварийное состояние.

      Жители неоднократно обращались к местным властям и в ЖЭКи, однако их игнорировали. Вследствие трагического происшествия погибли 8 человек, среди которых один ребенок.

      Читайте также: Обвал дома в Дрогобыче: коротко о главном, что произошло

      Всех жителей обрушившегося дома эвакуировали, им оказывается квалифицированная психологическая помощь. Сейчас решается вопрос о временном расселении жильцов дома.

      В целом из-под завалов удалось спасти 7 человек, из которых 5 детей.

      Спасатели сутки искали людей, разбирая завалы, а очистные работы продолжаются до сих пор. По состоянию на 9 утра 29 августа отгрузили и вывезли 29 самосвалов строительного мусора.

      К ликвидации последствий трагедии привлечены 470 человек и 75 единиц техники.

      В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлен днем ​​траура.

      Из-за трагических событий против двух коммунальщиков открыты уголовные производства за умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также за злоупотребление властью или служебным положением и за служебную халатность. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

      Также известно, что парикмахерская переобустроила под себя помещение первого этажа - вполне возможно, что новые владельцы снесли опорные стены.

      Важно: Смертельный обвал дома в Дрогобыче: жители давно жаловались на состояние дома

      Фото с места события: обвал дома в Дрогобыче

      Оперативное видео разрушенного дома в Дрогобыче от ГСЧС-ников:

       

      Оперативное видео разрушенного дома в Дрогобыче от ГСЧС-ников:

       

      ХРОНИКА НОВОСТЕЙ ОТ 24 КАНАЛА ОБ ОБРУШЕНИИ ДОМ В ДРОГОБЫЧЕ
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Крушения дома в Дрогобыче
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