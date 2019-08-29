Обвал дома в Дрогобыче: коротко о главном, что произошло

В городе Дрогобыч во Львовской области 29 августа произошло трагическое событие. Ночью обрушилась часть 4-этажного дома. По первой версии обвал случился из-за взрыва газа, однако оказалось, что его жители уже давно жаловались на его аварийное состояние.

Жители неоднократно обращались к местным властям и в ЖЭКи, однако их игнорировали. Вследствие трагического происшествия погибли 8 человек, среди которых один ребенок.

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Всех жителей обрушившегося дома эвакуировали, им оказывается квалифицированная психологическая помощь. Сейчас решается вопрос о временном расселении жильцов дома.

В целом из-под завалов удалось спасти 7 человек, из которых 5 детей.

Спасатели сутки искали людей, разбирая завалы, а очистные работы продолжаются до сих пор. По состоянию на 9 утра 29 августа отгрузили и вывезли 29 самосвалов строительного мусора.

К ликвидации последствий трагедии привлечены 470 человек и 75 единиц техники.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлен днем ​​траура.

Из-за трагических событий против двух коммунальщиков открыты уголовные производства за умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также за злоупотребление властью или служебным положением и за служебную халатность. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Также известно, что парикмахерская переобустроила под себя помещение первого этажа - вполне возможно, что новые владельцы снесли опорные стены.

Важно: Смертельный обвал дома в Дрогобыче: жители давно жаловались на состояние дома

Фото с места события: обвал дома в Дрогобыче

Оперативное видео разрушенного дома в Дрогобыче от ГСЧС-ников:

Оперативное видео разрушенного дома в Дрогобыче от ГСЧС-ников: