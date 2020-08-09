В Дрогобыче, что на Львовщине, 6 августа автомобиль сбил и дважды переехал 4-летнюю девочку. Ребенок находился в реанимации, однако ее уже перевели в обычную палату. Врачи говорят, что произошло чудо, у девочки ни одного перелома.

Состояние девочки

У ребенка диагностировали сотрясение мозга и травмы внутренних органов. Врачи говорят, что произошло настоящее чудо: у девочки не обнаружили ни одного перелома.

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Ее состояние некритично. Пострадавшую уже перевели из реанимации в обычную палату.

Авария в Дрогобыче: как все было

ДТП произошло вечером 6 августа. На парковке водитель легковушки сдавал назад и не увидел ребенка, который катался на самокате. Он сбил ее, а потом дважды переехал.

За рулем автомобиля был 19-летний житель Самбора, он был трезв. Правоохранители открыли уголовное производство.

Пострадавшую с многочисленными травмами сразу госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет".

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