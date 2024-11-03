В Group 13 ответили, боятся ли морские дроны Magura российской РЭБ

Украинские морские дроны, в частности Magura, могут подвергаться влиянию российской радиоэлектронной борьбы. Однако наша разведка активно борется с этим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" в эфире национального марафона. Дроны Magura уже поймали не одно судно врага в Черном море.

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Как борются с влиянием российской РЭБ на дрон Magura

Командир Group 13 отметил, что любой дрон и любое оружие, которое имеет связь, боится вражеской РЭБ.

Есть определенные средства, шаги, которые позволяют нам с этим (российской РЭБ – 24 Канал) бороться. И как РЭБ борется с нами, так и мы боремся с рэпом,

– сказал "Тринадцатый".

В то же время разведчик на вопрос журналистки о том, думают ли в спецподразделении над уничтожением вражеских подводных лодок, отметил, что эти субмарины далеко не ходят от пункта базирования и перемещаются там.

"Или мы думаем? Мы обо всем думаем. Все, что может нанести ущерб нашему врагу, мы обо всем этом думаем", – подчеркнул командир Group 13.

К слову, "Тринадцатый" также отметил, что пилоты морских дронов могут управлять ими из любой точки мира, где есть интернет. Таким образом наши разведчики могут управлять дроном даже со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Кроме того, командир спецподразделения отметил, что украинские дроны Magura парализовали работу российского флота и значительно ограничили авиационные возможности врага. Поэтому там, где противник заметил работу украинских дронов, он уже не использует ту технику, которую мог применять ранее.