С выступлением в формате keynote-speech участие в мероприятии принял заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко. Об этом сообщили в Генштабе.

Какие основные приоритеты развития украинской оборонки?

Среди текущих приоритетов бригадный генерал определил создание большой интегрированной системы на поле боя, имплементацию технологий ИИ в системы управления оружием, развитие противовоздушной обороны, комплексов активной защиты, повышение элементов автономности и технологичности вооружения, а также развитие средств РЭБ и беспилотных систем.

Сегодня направление активной защиты ВВТ от вражеских ударных дронов является критически важным. Мы ищем эффективные решения. Должны двигаться по пути интеллектуальных систем защиты, а не просто наращивать броню на тяжелой технике,

– отметил бригадный генерал Андрей Лебеденко.

В мероприятии приняли участие украинские военные, представители стран членов Североатлантического альянса, отечественные и иностранные производители беспилотных комплексов, средств связи, роботизированных систем, а также оборонные стартапы.

В завершение заместитель Главнокомандующего ВСУ поблагодарил организаторов, а также всем, кто работает над созданием, развитием и применением беспилотных систем – как в тылу, так и на фронте.

Он подчеркнул, что только совместными усилиями и в тесном взаимодействии производителей и армии Украина способна построить эффективную оборонно-промышленную индустрию и остановить агрессора.

Масштабное мероприятие Drone Autonomy 2026 / Фото Генштаб