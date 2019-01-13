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      "Дрожал весь полицейский участок": в Амстердаме произошел мощный взрыв в кофешопе

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      Место, где произошел взрыв в Амстердаме
      Место, где произошел взрыв в Амстердаме / AD

      Поздно ночью 13 января в одном из кофешопов Амстердама произошел мощный взрыв, который выбил окна в соседних домах и привел к частичному разрушению здания, где произошло ЧП.

      Об инциденте сообщает местное издание AD.

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      Известно, что мощный взрыв прогремел в ночь 13 января около 4:40. Случился инцидент в доме нидерландской столицы, где рядом расположены аптека и так называемый кофишоп. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

      А вот нескольким людям пришлось покинуть свои дома, – ударная волна выбила окна в их жилищах, находиться в домах было опасно.

      Мы почувствовали сильную вибрацию в нашем отделении,
      – рассказали правоохранители, чей офис расположен в нескольких сотнях метров от места взрыва.

      По предварительной информации, причиной взрыва является устройство, которое заранее заложили в здании.

      Сейчас полиция Амстердама разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению.

      Свидетели уверяют, что видели, как от здания незадолго до взрыва отбегал человек. Он сел на мопед и уехал в неизвестном направлении.

      Что такое кофешоп?
      Это разновидность заведений, популярных в основном в Нидерландах, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее, а также – легких наркотических средств. Деятельность кофешопов регулируется "опиумным законом" и нидерландской политикой в отношении наркотиков.

      кофішоп Нідерланди

      Напомним, в пекарне, расположенной в центре Парижа 12 января произошло мощный взрыв. В результате него погибли 4 человека, еще около полусотни получили ранения. Среди пострадавших оказался гражданин Украины. Инцидент произошел из-за утечки газа.

      Теги: Полиция Нидерланды Взрыв
      Источник: 24 Канал
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