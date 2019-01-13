"Дрожал весь полицейский участок": в Амстердаме произошел мощный взрыв в кофешопе
Поздно ночью 13 января в одном из кофешопов Амстердама произошел мощный взрыв, который выбил окна в соседних домах и привел к частичному разрушению здания, где произошло ЧП.
Об инциденте сообщает местное издание AD.
Читайте также: Взрыв в ТРЦ "Мармелад" в Киеве: официально назвали причину инцидента
Известно, что мощный взрыв прогремел в ночь 13 января около 4:40. Случился инцидент в доме нидерландской столицы, где рядом расположены аптека и так называемый кофишоп. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
А вот нескольким людям пришлось покинуть свои дома, – ударная волна выбила окна в их жилищах, находиться в домах было опасно.
Мы почувствовали сильную вибрацию в нашем отделении,
– рассказали правоохранители, чей офис расположен в нескольких сотнях метров от места взрыва.
По предварительной информации, причиной взрыва является устройство, которое заранее заложили в здании.
Сейчас полиция Амстердама разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению.
Свидетели уверяют, что видели, как от здания незадолго до взрыва отбегал человек. Он сел на мопед и уехал в неизвестном направлении.
Что такое кофешоп?
Это разновидность заведений, популярных в основном в Нидерландах, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее, а также – легких наркотических средств. Деятельность кофешопов регулируется "опиумным законом" и нидерландской политикой в отношении наркотиков.
Напомним, в пекарне, расположенной в центре Парижа 12 января произошло мощный взрыв. В результате него погибли 4 человека, еще около полусотни получили ранения. Среди пострадавших оказался гражданин Украины. Инцидент произошел из-за утечки газа.