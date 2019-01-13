"Дрожал весь полицейский участок": в Амстердаме произошел мощный взрыв в кофешопе

Поздно ночью 13 января в одном из кофешопов Амстердама произошел мощный взрыв, который выбил окна в соседних домах и привел к частичному разрушению здания, где произошло ЧП.

Об инциденте сообщает местное издание AD.

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Известно, что мощный взрыв прогремел в ночь 13 января около 4:40. Случился инцидент в доме нидерландской столицы, где рядом расположены аптека и так называемый кофишоп. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

А вот нескольким людям пришлось покинуть свои дома, – ударная волна выбила окна в их жилищах, находиться в домах было опасно.

Мы почувствовали сильную вибрацию в нашем отделении,

– рассказали правоохранители, чей офис расположен в нескольких сотнях метров от места взрыва.

По предварительной информации, причиной взрыва является устройство, которое заранее заложили в здании.

Сейчас полиция Амстердама разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению.

Rond 04.40 uur vannacht heeft in een bedrijfspand op de Linnaeusstraat een ontploffing plaatsgevonden. De Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning zijn ter plaatse. In verband met het onderzoek is de directe omgeving voor enige tijd afgesloten. pic.twitter.com/FsDj4EKrEm — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 13 января 2019 г.

Свидетели уверяют, что видели, как от здания незадолго до взрыва отбегал человек. Он сел на мопед и уехал в неизвестном направлении.

Что такое кофешоп?

Это разновидность заведений, популярных в основном в Нидерландах, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее, а также – легких наркотических средств. Деятельность кофешопов регулируется "опиумным законом" и нидерландской политикой в отношении наркотиков.





Напомним, в пекарне, расположенной в центре Парижа 12 января произошло мощный взрыв. В результате него погибли 4 человека, еще около полусотни получили ранения. Среди пострадавших оказался гражданин Украины. Инцидент произошел из-за утечки газа.