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ГРС отказала Мининфраструктуры в согласовании методики расчета ставок портовых сборов

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Морские порты
Морские порты / agropolit.com

Государственная регуляторная служба Украины отказала Министерству инфраструктуры Украины в согласовании проекта приказа "Об утверждении методики расчета размера ставок портовых сборов".

Об этом говорится в соответствующем решении Госрегслужбы, текстом которого располагает Бизнес-портал UAprom.

Согласно документу, при рассмотрении приказа в Госрегслужбу поступили замечания от заинтересованных представителей субъектов хозяйствования и их объединений, объем и характер которых свидетельствует о том, что заложенный в основу приказа способ государственного регулирования является потенциально обременяющим для соответствующей бизнес-среды.

"Замечания представителей субъектов хозяйствования касаются, в частности, инициатив разработчика по взысканию с судовладельцев и портовых операторов двух разных причальных сборов (или двух его составляющих – базовой и инвестиционной), что может нанести существенный вред инвестиционной привлекательности отечественных морских портов, а также не позволит повысить их конкурентоспособность", – говорится в решении ГРС.

В Госрегслужбе также уточнили, что ст. 9 закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" установлено, что все замечания и предложения по проекту регуляторного акта и соответствующего анализа регуляторного влияния подлежат обязательному рассмотрению разработчиком этого проекта.

"По результатам этого рассмотрения разработчик проекта регуляторного акта полностью или частично учитывает полученные замечания и предложения или мотивированно их отклоняет", – констатируется в решении ведомства.

Поэтому, как отметили в ведомстве, по результатам рассмотрения положений проекта приказа и анализа его регуляторного влияния установлено, что проект разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики – эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения.

Теги: Законодательство Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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