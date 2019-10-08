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      Друг Богдана говорит, что стал успешным застройщиком благодаря своим способностям и талантам

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      Андрей Вавриш и Андрей Богдан дружат давно
      Андрей Вавриш и Андрей Богдан дружат давно / bihus.info

      Киевский застройщик Андрей Вавриш заявил, что стал успешным бизнесменом, поскольку является способным и уважаемым. В то же время он признал, что является другом главы Офиса президента Андрея Богдана.

      Андрей Вавриш в интервью "Громадскому" заявил, что секрет его стремительного успеха в бизнесе заключается в личном авторитете. По его словам, вопрос денег, возможностей и знакомств всегда зависит от авторитета человека.

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      Если тебя уважают, люди идут на контакт и сотрудничают, тогда кооперация выстраивается достаточно легко. На реализацию проекта нужно гораздо меньше денег,
      – сказал он.

      Вавриш также подтвердил, что является давним другом главы Офиса президента Андрея Богдана. Они знакомы почти 10 лет. Застройщик отметил, что эта дружба накладывает на него определенную ответственность. По его словам, он больше не может причастным ко многим вещам, которые раньше мог себе позволить.

      Интересное расследование! Аферы Андрея Богдана: где на самом деле заработал деньги глава Администрации Президента


      Вавриш и Богдан – близкие друзья / фото bihus.info

      Он также отвергает обвинения в том, что является "смотрящим" за Киевом от Офиса президента.

      Отметим, что в компании Богдана Вавриш недавно путешествовал по Турции, а в августе этого года гулял на свадьбе фигуранта расследования о коррупции в Министерстве юстиции Андрея Довбенко.


      Андрей Богдан и Андрей Вавриш на отдыхе в Турции / фото bihus.info

      Что известно об Андрея Ваврише и его скандальных застройках?

      После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Андрей Вавриш начал активно появляться в медиа. К примеру, несколько недель назад он засветился на встрече с президентом и Богданом. Именно тогда обсуждался будущий переезд Офиса с Банковой на Европейскую площадь в Киеве.

      Андрей Вавриш ранее был заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горадминистрации. Виталий Кличко отправил его в отставку в 2015 году со словами относительно "служебной халатности" и "неспособности эффективно работать".

      Недавно журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовали расследование о том, как Вавриш во времена работы в КГГА подписывал документы, давшие старт его же будущей застройке Рыбальского полуострова в Киеве. Именно этот договор разрешил строительство жилого комплекса "Рыбальский" в границах улиц Электриков и Набережно-Рыбальской. Девелопером этой застройки является строительная компания Вавриша Saga Developmentі, которая принадлежит "глухой" панамской компании.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Владимир Зеленский Новости Киева Скандальные застройки Андрей Богдан Офіс Президента Строительство
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