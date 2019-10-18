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      Друг Путина возит в Россию украинское сырье, которое используют в оборонке

      Схемы 56 Читати новину українською

      До Революции Достоинства значительная часть украинских полезных ископаемых попадала в Россию. Впрочем, окончательно торговать с государством, официально признанным страной-агрессором, Украина не прекратила сих пор. К тому же, некоторые россияне остались работать в нашей стране под вполне легальным прикрытием. Среди них – приближенный к президенту России Путину российский олигарх Олег Дерипаска.

      Какое украинское сырье вывозят?

      Как установили "Схемы", СБУ помогла его фирмам в обходе санкций – и теперь украинский высококачественный кварцит не просто вывозится вагонами в Россию, но и попадает в систему российского оборонного комплекса для производства российского оружия.

      В предыдущем расследовании "Схем": Хорошковский минимум дважды посещал Зеленского на Банковой: видеодоказательство

      Так, в селе Баничи в Глуховском районе Сумской области расположен карьер – Баницкое месторождение.

      Баницьке родовище
      Баницкое месторождение

      Там добывают высокочистый кварцит – вещество, подобное песку, только со значительно более высоким содержанием кремния. В этом сырье содержится 99% этого элемента. Ученые называют этот минерал "сырьем будущего".

      Что известно о кремние?
      Кремний – один из основных элементов в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках. Он – основа для солнечных батарей. Ему нет замены в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности.

      Однако сейчас Баницкий карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая – ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет в государство, которое сама же Украина признала агрессором.

      Украинские недра в руках друга Путина

      "Схемы" обнаружили, что это сырье используется даже в российской оборонке. А зарабатывает на этом всем – российский олигарх Олег Дерипаска.

      Компания, работающая на Баницком месторождении – "Глуховский карьер кварцитов" – расположена в Украине, но на униформе работников предприятия – символика российской компании "Русал". Основатель компании – влиятельный олигарх РФ Олег Дерипаска, которого СМИ называют другом Владимира Путина. Именно он и является ее основным акционером – через холдинг En+Group, который сконцентрировал более половины акций российского алюминиевого гиганта.

      Олег Дерипаска
      Олег Дерипаска

      Сам Дерипаска также публично это подтверждал. "Я, вообще-то, создавал эту компанию. И несу персональную ответственность за нее", – сказал российский олигарх еще в 2011 году.

      Для чего в России используют сырье

      Из алюминия и его сплавов, производимых заводами Дерипаски, делают самолеты, броню для танков и артиллерии, двигатели, корабли, части ракет, стрелковое оружие. Компания Дерипаски работает и для военной промышленности. Среди крупнейших ее клиентов – Савеловский завод, который производит станки для российской "оборонки".

      Какое же отношение имеет российский алюминиевый гигант к украинскому карьеру? Форму "Русала" там носят не случайно. Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. А это – дочерняя компания российского "Русала". То есть из недр Украины ценное сырье во время войны с Россией беспрепятственно добывает российская фирма – и зарабатывает на нем.

      Працівники
      Работники "Русала"

      Еженедельно сотни тонн уникального минерала едут на российские заводы. Это почти весь объем, который предприятие добывает за год. Лишь небольшие объемы карьер продает украинским предприятиям, в основном – мелкий щебень.

      Но среди компаний друга Путина есть украинское предприятие, работа которого непосредственно связана с карьером в Баничах. В 2006 году Дерипаска вместе с партнерами выкупил контрольный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината – крупнейшего в Украине производителя этого металла. Кроме алюминия, здесь производили и кремний из баницких кварцитов.

      Схеми Дерипаски
      Схемы Дерипаски

      Позже российский бизнесмен решил, что является пострадавшей стороной в процессе возвращения завода государству и запросил компенсацию в почти 40 миллионов долларов. Суды до сих пор продолжаются. В то же время одна из кипрских компаний олигарха, Velbay Trading, и сейчас владеет 29% акций комбината.

      Контракты и закупки военно-промышленного комплекса Российской Федерации – засекречены. Но журналистам удалось найти факты, которые подтверждают: украинский кварцит используется в российской оборонке.

      К теме: Дерипаска может достичь снятия санкций США из себя и своих компаний, – NYT

      Одной из компаний, которая покупает сырье из карьера на Сумщине, является "Кремний-Урал". Эта компания, которая также принадлежит Дерипаске, является одним из крупнейших производителей кремния в России. В частности, здесь производят качественный материал для использования в химической, металлургической и машиностроительной отраслях. У нее немало бизнес-партнеров в различных отраслях российской экономики.

      Получается, что сегодня Украина вынуждена закупать кремний для своих нужд за рубежом. Тогда как завод, который мог бы его обеспечить, разрушен, а ценный минерал из украинских недр вывозят в Россию. Там его используют, в том числе, для нужд российской оборонки, которая уже 5 лет добросовестно поставляет свою продукцию на украинский Донбасс.

      blog_ava
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      Автор: Любомира Ремажевская, Алёна Бояринова
      Теги: Новости Украины Новости России Экология Оружие Расследования
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