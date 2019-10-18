Друг Путина возит в Россию украинское сырье, которое используют в оборонке

До Революции Достоинства значительная часть украинских полезных ископаемых попадала в Россию. Впрочем, окончательно торговать с государством, официально признанным страной-агрессором, Украина не прекратила сих пор. К тому же, некоторые россияне остались работать в нашей стране под вполне легальным прикрытием. Среди них – приближенный к президенту России Путину российский олигарх Олег Дерипаска.

Какое украинское сырье вывозят?

Как установили "Схемы", СБУ помогла его фирмам в обходе санкций – и теперь украинский высококачественный кварцит не просто вывозится вагонами в Россию, но и попадает в систему российского оборонного комплекса для производства российского оружия.

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Так, в селе Баничи в Глуховском районе Сумской области расположен карьер – Баницкое месторождение.



Баницкое месторождение

Там добывают высокочистый кварцит – вещество, подобное песку, только со значительно более высоким содержанием кремния. В этом сырье содержится 99% этого элемента. Ученые называют этот минерал "сырьем будущего".

Что известно о кремние?

Кремний – один из основных элементов в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках. Он – основа для солнечных батарей. Ему нет замены в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности.

Однако сейчас Баницкий карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая – ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет в государство, которое сама же Украина признала агрессором.

Украинские недра в руках друга Путина

"Схемы" обнаружили, что это сырье используется даже в российской оборонке. А зарабатывает на этом всем – российский олигарх Олег Дерипаска.

Компания, работающая на Баницком месторождении – "Глуховский карьер кварцитов" – расположена в Украине, но на униформе работников предприятия – символика российской компании "Русал". Основатель компании – влиятельный олигарх РФ Олег Дерипаска, которого СМИ называют другом Владимира Путина. Именно он и является ее основным акционером – через холдинг En+Group, который сконцентрировал более половины акций российского алюминиевого гиганта.



Олег Дерипаска

Сам Дерипаска также публично это подтверждал. "Я, вообще-то, создавал эту компанию. И несу персональную ответственность за нее", – сказал российский олигарх еще в 2011 году.

Для чего в России используют сырье

Из алюминия и его сплавов, производимых заводами Дерипаски, делают самолеты, броню для танков и артиллерии, двигатели, корабли, части ракет, стрелковое оружие. Компания Дерипаски работает и для военной промышленности. Среди крупнейших ее клиентов – Савеловский завод, который производит станки для российской "оборонки".

Какое же отношение имеет российский алюминиевый гигант к украинскому карьеру? Форму "Русала" там носят не случайно. Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. А это – дочерняя компания российского "Русала". То есть из недр Украины ценное сырье во время войны с Россией беспрепятственно добывает российская фирма – и зарабатывает на нем.



Работники "Русала"

Еженедельно сотни тонн уникального минерала едут на российские заводы. Это почти весь объем, который предприятие добывает за год. Лишь небольшие объемы карьер продает украинским предприятиям, в основном – мелкий щебень.

Но среди компаний друга Путина есть украинское предприятие, работа которого непосредственно связана с карьером в Баничах. В 2006 году Дерипаска вместе с партнерами выкупил контрольный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината – крупнейшего в Украине производителя этого металла. Кроме алюминия, здесь производили и кремний из баницких кварцитов.



Схемы Дерипаски

Позже российский бизнесмен решил, что является пострадавшей стороной в процессе возвращения завода государству и запросил компенсацию в почти 40 миллионов долларов. Суды до сих пор продолжаются. В то же время одна из кипрских компаний олигарха, Velbay Trading, и сейчас владеет 29% акций комбината.

Контракты и закупки военно-промышленного комплекса Российской Федерации – засекречены. Но журналистам удалось найти факты, которые подтверждают: украинский кварцит используется в российской оборонке.

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Одной из компаний, которая покупает сырье из карьера на Сумщине, является "Кремний-Урал". Эта компания, которая также принадлежит Дерипаске, является одним из крупнейших производителей кремния в России. В частности, здесь производят качественный материал для использования в химической, металлургической и машиностроительной отраслях. У нее немало бизнес-партнеров в различных отраслях российской экономики.

Получается, что сегодня Украина вынуждена закупать кремний для своих нужд за рубежом. Тогда как завод, который мог бы его обеспечить, разрушен, а ценный минерал из украинских недр вывозят в Россию. Там его используют, в том числе, для нужд российской оборонки, которая уже 5 лет добросовестно поставляет свою продукцию на украинский Донбасс.