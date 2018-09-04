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"Друг Самурая" – это как секс с бездомным с мести, – скандальный Чемеров

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Музыкант "Димної суміші" и "The gitas" Александр Чемеров
Музыкант "Димної суміші" и "The gitas" Александр Чемеров / 24 канал

Бывший фронтмен легендарной украинской группы "Димна суміш" Александр Чемеров ярко выразился о формации "Друг самурая", созданную бывшими участниками совместного рок-бэнда.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Я услышал их демку в том году, и она оказалась очень слабой. Если хочешь что-то сделать, надо делать новое. А то, что делают бывшие участники "Димної суміші" выглядит как секс из мести. Типа, пойду с бомжом пересплю, если ты такой,
– отреагировал Чемеров.

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Музыкант добавил, что ждет выхода нового альбома "Друга самурая" и прогнозирует, что некоторые его наработки могут быть украдены.

"Знаешь, что может быть? Они выпустят альбом со своей украденной группой и там могут быть мои наработки. Думаю, они изменят, чтобы я не смог юридически повлиять. Ждем их нового альбома. Если нагло будет украдено, я так просто это не оставлю", – прокомментировал Чемеров.

Теги: Новости Украины Музыка Скандал
Источник: 24 канал
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