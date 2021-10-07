"Другая Терешкова" : под Одессой не хотят декоммунизировать улицу

В Селе Нерубайское, неподалеку от Одессы, отказались переименовывать улицу имени Терешковой. Свою позицию в администрации там объяснили тем, что не знают, в честь какой именно Терешковой был принят топоним.

Вероятнее всего, улица получила свое название в честь первой женщины-космонавтки СССР Валентины Терешковой. Однако в сельсовете говорят, что это никак не подтверждено.

Недавно В городе Одесской области декоммунизировали флаг и герб: забрали только красную звезду

Сведений в архиве нет

Чтобы разобраться в этой ситуации, чиновники даже сделали запрос в областной архив. Однако там не нашли никаких сведений о переименовании улицы.

Поэтому трудно доказать, что улица прославляет коммунистический режим. Поэтому оснований для переименования официально нет.

Что такое декоммунизация В 2015 году Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. В соответствии с ним запретили пропаганду символики режимов. Кроме этого, появился запрет названий улиц и городов, которые содержат идеологическую подоплеку СССР. В частности, таким образом Днепропетровск стал Днепром.

Кто такая Валентина Терешкова

Сейчас женщине 84 года, и она имеет воинское звание генерал-майор. Кроме полетов в космос, она отличилась и политической карьерой. В 1966 году она стала депутатом Верховного Совета СССР. С тех пор она была в различных политических организациях.

Конечно же, такую выдающуюся деятельницу не могла не заметить путинская партия "Единая Россия". В 2008 – 2011 годах Терешкова была депутатом Ярославской областной думы от "единороссов". После этого она уже стала депутатом Госдумы от этой же партии.

В главном "законодательном" органе России она работает по сей день. Терешкова не раз крайне положительно высказывалась в адрес президента Владимира Путина и поддерживала его решения.

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