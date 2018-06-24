Другое государство или война, как в Украине: Лукашенко сделал прогноз для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если руководители и сотрудники сельхозпредприятий не улучшат показатели в экономическом секторе, страна может войти в состав "какого-либо другого государства". Политик также опасается того, что в условиях экономического провала в республике развяжут войну, как в Украине.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, передает телеканал ОНТ.

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Как подчеркнул белорусский лидер, неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести, что Беларусь потеряет независимость, поэтому, как подчеркнул он, регионам необходимо полностью выполнять поставленные Минском экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.

"Причина невыполнения одна – смерть. Мы – на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине", – отметил Лукашенко.

Правда, президент Беларуси не уточнил, откуда именно исходит угроза и в состав государства может войти Беларусь при наихудшем сценарии.

Заметим, что в официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко включены не были.

В то же время он призвал всех работников сельского хозяйства придерживаться определенного плана и соблюдать технологии производства.

"Если мы не будем строить наши отношения таким образом, мы скоро пойдем по миру без штанов", – добавил политик.

Кроме того, обращаясь к местным руководителям, Лукашенко подчеркнул, что основной целью является эффективное производство продукции, востребованной на рынке, а также возможность республики выстоять в условиях современной конкуренции.

"Хотите – строем ходите, хотите – берите пистолеты и наводите здесь порядок. Это ваши проблемы", – заявил белорусский лидер.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести контроль на границе с Российской Федерацией.