09:15
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 10°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
  • среда
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Другое государство или война, как в Украине: Лукашенко сделал прогноз для Беларуси

227 Читати новину українською
Александр Лукашенко предрек Беларуси нерадужное будущее
Александр Лукашенко предрек Беларуси нерадужное будущее / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если руководители и сотрудники сельхозпредприятий не улучшат показатели в экономическом секторе, страна может войти в состав "какого-либо другого государства". Политик также опасается того, что в условиях экономического провала в республике развяжут войну, как в Украине.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, передает телеканал ОНТ.

Читайте также: Как Лукашенко пытается воссоздать утраченную силу СССР

Как подчеркнул белорусский лидер, неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести, что Беларусь потеряет независимость, поэтому, как подчеркнул он, регионам необходимо полностью выполнять поставленные Минском экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.

"Причина невыполнения одна – смерть. Мы – на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине", – отметил Лукашенко.

Правда, президент Беларуси не уточнил, откуда именно исходит угроза и в состав государства может войти Беларусь при наихудшем сценарии.

Заметим, что в официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко включены не были.

В то же время он призвал всех работников сельского хозяйства придерживаться определенного плана и соблюдать технологии производства.

"Если мы не будем строить наши отношения таким образом, мы скоро пойдем по миру без штанов", – добавил политик.

Кроме того, обращаясь к местным руководителям, Лукашенко подчеркнул, что основной целью является эффективное производство продукции, востребованной на рынке, а также возможность республики выстоять в условиях современной конкуренции.

"Хотите – строем ходите, хотите – берите пистолеты и наводите здесь порядок. Это ваши проблемы", – заявил белорусский лидер.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести контроль на границе с Российской Федерацией.

Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси Сельское хозяйство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сегодня, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 293
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 июня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 15562
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 июня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 256
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
23 июня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 1446
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
23 июня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 173
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук