Другой клуб предлагал огромные деньги за Зинченко, но он хотел к Гвардиоле, – гендиректор "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился подробностями трансфера полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в "Манчестер Сити" летом 2016 года.

Напомним, что Александр Зинченко выступал за российскую "Уфу" с 2015-го по 2016 год. В начале 2015 года Зинченко предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако позже он отказался от получения гражданства РФ и предпочел сохранить украинское.

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Самая дорогая продажа в истории "Уфы"? Зинченко. Хотя его можно было продать гораздо дороже. Саша просто захотел именно в "Манчестер Сити". Другой клуб АПЛ предлагал огромные деньги, была очень большая заинтересованность, но я не жалею. Понимал, что продажа игрока в "Сити" будет для нас прорывом. Как Зинченко просил отпустить именно в Манчестер? Просто: "Камилич, я хочу к Гвардиоле",

– рассказал Газизов журналистам "Чемпионата".

В заключительном туре Лиги наций Александр Зинченко поможет национальной команде Андрея Шевченко.

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