Другой сценарий был бы еще хуже, – Гончарук рассказал, почему согласился уйти в отставку

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что согласился написать заявление на увольнение, потому что считает недопустимым в сложное для страны время правительству действовать вразрез с президентом и создавать политический кризис.

По его мнению, такое сопротивление могло бы создать еще худшую ситуацию. Об этом экс-премьер рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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"Это было политическое решение президента. Я бы говорил о будущем. Он его принял. Это его ответственность перед избирателями. Я с этим решением могу не соглашаться, но я его уважаю. Решение принято, давайте пойдем дальше", – отметил Гончарук.

Он добавил, что в экономически непростой ситуации, которая была еще и до коронавируса, нужно было сохранять макроэкономическую стабильность и продолжать приобретенные положительные тренды для подписания соглашения с МВФ. По мнению экс-премьера, его сопротивление решению президента относительно отставки правительства могло бы спровоцировать политический кризис, который бы плохо повлиял на развитие государства.

Так вот, в такой непростой ситуации очень важно, чтобы президент, правительство, парламент работали как одна команда. Теперь представьте себе, что правительство противопоставляет себя президенту и парламенту и говорит: "Нет, вы с нами не готовы работать, но мы все равно остаемся, давайте будем выяснять, кто из нас прав или нет". Это совершенно дестабилизировало бы, по моему мнению, политическое руководство на самом высоком уровне. Поэтому такой сценарий был бы еще хуже для страны,

– подчеркнул Гончарук.

Он пояснил, что тогда ко всему еще добавился бы политический кризис. "Я считаю, что при таких обстоятельствах в нашей стране было бы еще хуже, чем сейчас", – сказал экс-премьер.

Что известно об отставке ГончарукаВерховная Рада 4 марта большинством голосов приняла решение об отставке правительства Гончарука. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.



Формально причиной отставки Гончарука президент в Верховной Раде назвал отсутствие опыта. Он сказал, что новых лиц мало, не воровать – мало. Однако экс-премьер-министр согласился написать заявление на увольнение, хотя мог этого не делать, ведь по закону имел право работать еще полгода.

Гончарук подчеркнул, что с уважением относится к президенту как к лидеру политической силы.

"Он на самом деле предложил парламенту меня как премьер-министра. Мы с самого начала договаривались: если моя работа будет чем-то его не устраивать, я буду готов уйти. Он попросил – я ушел", – подытожил Гончарук.

Также экс-премьер согласился, что отставка не положительно повлияла на инвесторов и сейчас действия Украины вряд ли кажутся прогнозируемыми. Однако, по мнению Гончарука, стоит двигаться вперед и делать следующие шаги, не отклоняясь от заданного курса.

"Я точно знаю, что от нас ждут следующих шагов. Например, в ближайшие дни будет голосование в парламенте законов, которые являются необходимыми для начала работы МВФ, переговоров с МВФ. Важно быть прогнозируемым. Это самая главная задача сегодня для Украины", – сказал экс-премьер.

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