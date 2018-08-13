21:05
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, сегодня
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дружеские отношения: возможная любовница мужа Ани Лорак прокомментировала скандальное видео

167 Читати новину українською
Яна Беляева отрицает интимные отношения с мужем Ани Лорак
Яна Беляева отрицает интимные отношения с мужем Ани Лорак / Коллаж 24 канал

Предполагаемая любовница мужа украинской певицы Ани Лорак, Яна Беляева отрицает интимные отношения с Муратом Налчаджиоглу.

Об этом киевлянка Яна Беляева рассказала в коротком интервью ТСН.

Читайте также: "Не оценивайте мои поступки": муж Ани Лорак заговорил после измены

Беляева уверяет, что на видео действительно изображена не она.

"Хотя интервью Беляева давала в точно таких же сережках, как и девушка с видео из клуба", – пишут СМИ.

яна бєляєва
Яна Беляева

Яна добавила, что в скандальном видео вообще девушку не видно и тем более, что на нем никак нельзя узнать ее. Однако, по ее мнению, пара из клуба флиртует на записи, потому что очевидно знакомы.

Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно. Я уже давно его (Мурата – 24 канал) знаю. Года три... У нас с ним дружеские отношения. Видимся редко, в компании,
– убеждает девушка.

Смотрите видео, на котором мужа Ани Лорак "поймали" в объятиях любовницы:

 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Недавно Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Мужчина поглаживал спутницу по бедру и нежно обнимал за талию. Незнакомку зовут Яна Беляева и с Налчаджиолу они знакомы давно.

Как выяснили СМИ, это были не первые похождения мужа Ани Лорак. Так, источники StarHit рассказали, что неоднократно видели Мурата в компании других женщин, а также под действием запрещенных препаратов. Кроме того, знакомые певицы рассказали, что турок начал "гулять" сразу после бракосочетания, сообщает издание KP.RU.

Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально".

Кроме того, поддержали бизнесмена и работники клуба, которые знакомы с ним.

Теги: Скандал LifeStyle Ани Лорак Секс-скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук