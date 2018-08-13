Дружеские отношения: возможная любовница мужа Ани Лорак прокомментировала скандальное видео

Предполагаемая любовница мужа украинской певицы Ани Лорак, Яна Беляева отрицает интимные отношения с Муратом Налчаджиоглу.

Об этом киевлянка Яна Беляева рассказала в коротком интервью ТСН.

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Беляева уверяет, что на видео действительно изображена не она.



"Хотя интервью Беляева давала в точно таких же сережках, как и девушка с видео из клуба", – пишут СМИ.



Яна Беляева

Яна добавила, что в скандальном видео вообще девушку не видно и тем более, что на нем никак нельзя узнать ее. Однако, по ее мнению, пара из клуба флиртует на записи, потому что очевидно знакомы.

Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно. Я уже давно его (Мурата – 24 канал) знаю. Года три... У нас с ним дружеские отношения. Видимся редко, в компании,

– убеждает девушка.

Смотрите видео, на котором мужа Ани Лорак "поймали" в объятиях любовницы:

Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT

Недавно Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Мужчина поглаживал спутницу по бедру и нежно обнимал за талию. Незнакомку зовут Яна Беляева и с Налчаджиолу они знакомы давно.



Как выяснили СМИ, это были не первые похождения мужа Ани Лорак. Так, источники StarHit рассказали, что неоднократно видели Мурата в компании других женщин, а также под действием запрещенных препаратов. Кроме того, знакомые певицы рассказали, что турок начал "гулять" сразу после бракосочетания, сообщает издание KP.RU.



Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально".



Кроме того, поддержали бизнесмена и работники клуба, которые знакомы с ним.