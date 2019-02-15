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      "Дружим с Путиным и гордимся этим": президент Сербии и слушать не хочет о санкциях против России

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      Президент Сербии заявил, что не будет вводить никаких санкций против России
      Президент Сербии заявил, что не будет вводить никаких санкций против России / Фото из открытых источников

      Сербия является независимой, поэтому не будет вводить никаких санкций против России – и "гордо" заявляет об этом Западу. Кроме того, страна построит участок “Турецкого потока” через свою территорию.

      Президент Сербии Александар Вучич заявляет, что страна может уверенно сказать Западу о своих намерениях, пишет ТАСС.

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      При этом Вучич подчеркнул, что Сербия своей позиции "не стесняется, а гордится ею".

      Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сегодня может сказать всем европейским партнерам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод ("Турецкий поток", – 24 канал) через свою территорию,
      – заявил он.

      Кроме того, сербский лидер также напомнил, что Белград строит "крепкие отношения" с Пекином. Кроме того, президент призвал сохранять мир и стабильность в регионе. Он подчеркнул – сербам война не нужна.

      Отметим, на улицы Белграда неоднократно выходили тысячи людей, чтобы выразить свое недовольство правлением президента Александра Вучича и правительства во главе с его Прогрессивной партией. Во многих других городах люди также освещают местные проблемы, обвиняя политику правящей Прогрессивной партии.

      Что такое "Турецкий поток" и чем он грозит Украине?Это еще один проект российского "Газпрома". Он должен был привести газ к черноморскому побережью Болгарии, однако его заблокировал Брюссель. Москва хочет построить газопровод, чтобы ограничить транзит через Украину. Он будет использовать маршрут под Черным морем, чтобы ежегодно поставлять свыше 30 миллиардов кубометров российского газа в Европу.

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      Теги: Санкции Новости России Новости политики Сербия
      Источник: 24 Канал
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