Дружині привезли урну з прахом, а він воскрес: як у Франції заарештовували шахрая Малиновського

Ця історія справді гідна екранізації. У Франції місцева поліція спільно з Інтерполом заарештували уродженця Одеси Дмитра Малиновського. Ця подія одразу стала справжньою новиною, оскільки заарештований українець вів у Франції розкішний спосіб життя.

Зокрема, він встиг за три мільйони євро придбати стародавній замок Шато-де-ла-Рошпо, побудований ще п’ятнадцятому сторіччі.

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Малиновський також їздив на супер дорогому автомобілі Роллс-Ройс Фантом, і навіть купив кілька картин Сальвадора Далі. В місцевій пресі через володіння цим замком його навіть встигли охрестити королем. Втім, днями короля Малиновського невдячні французи скинули.

Місцева фінансова поліція зацікавилася, за які кошти українець придбав замок і з’ясувала, що законного пояснення їхнього джерела у Малиновського немає, відтак, його заарештували.

Більше того, з’ясувалось, що він причетний до низки масштабних фінансових оборудок в Україні. Так, виявилося, що в середині двохтисячних років Малиновський був членом "Партії регіонів" і був пов’язаний із незаконним виведенням у приватну власність одного з одеських стадіонів і території навколо нього.

Через це Малиновський став фігурантом кримінального провадження і навіть кілька разів викликався на слідчі дії, але щоб розібратися з цією історією, він придумав досить оригінальний спосіб – зімітував власну смерть. В 2014-му році його дружина заявила, що Малиновський зник безвісти. Натомість, згодом, вона отримала кур’єром коробку з окупованого Луганську в якій лежала урна з попелом та свідоцтво про смерть чоловіка.



Дмитро Малиновський

Нагадаю, тоді в чотирнадцятому році, на окупованих територіях залишалося ще чимало бланків українських документів. Відтак, дружина ділка урну поховала, а зі свідоцтвом про смерть звернулася до одеського суду, який за якийсь час офіційно визнав Малиновського померлим. Отже, він міг розраховувати на припинення кримінального провадження проти себе. І, незабаром Малиновський воскрес, отримавши нове життя і продовжив свою активну діяльність.

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Спритний чолов’яга зареєстрував офшорну фірму, яка запропонувала відомій міжнародної компанії "Дреймур" поставити двадцять тисяч тон добрив та аміаку з Одеського припортового заводу. В "Дреймурі" погодились, оскільки що тоді в 2015-му році, що сьогодні, продукцію цього державного заводу просто так не купити.

Вона вся продається через сумнівних посередників, які контролюються представниками нинішньої влади. Отож, в "Дреймурі" заплатили майже тринадцять мільйонів офшорній фірмі Малиновського передоплати за постачання продукції. Але, як тільки офшорна фірма отримала гроші, сам ділок припинив виходити на контакт із клієнтом і просто зник разом з грошима.

І знайшовся лише через три роки і то лише завдяки тому, що французькі правоохоронці стали перевіряти законність походження коштів на придбання такої знакової будівлі, як цей замок. А що українські правоохоронці? Не можна сказати, що вони весь цей час не шукали Малиновського. Шукали, але зовсім без ентузіазму. І тут спливає один цікавий факт.

Річ у тім, що крім Малиновського, з українського боку в цьому офшорному ланцюжку одним з підписантів угод про постачання добрив та аміаку була така собі Ольга Ткаченко. Вона – колишня помічниця народного депутата Олександра Грановського з "Блоку Петра Порошенка".



Олександр Грановський та Ольга Ткаченко

Саме того Грановського, який вважається одним з фаворитів президента і має серйозний вплив на роботу українських судів. Так ось, помічниця Грановського Ткаченко кілька років тому раптом стала членом правління Одеського припортового заводу, хоча ніякого досвіду в хімічній промисловості до цього не мала.

Зате, вона непогано виконувала функції "смотрящєго" за сумнівними операціями цього величезного державного підприємства. І особисто контролювала, щоб добрива та аміак з "Одеського припортового" продавалися тільки через обраних офшорних посередників.

Причетністю пані Ткаченко та її патрона Грановського до оборудок на ОПЗ свого часу зацікавилося Національне антикорупційне бюро, яке провело своє розслідування, вилучило у Ткаченко її мобільний телефон, де і було листування щодо всіх корупційних офшорних оборудок навколо цього заводу.

Втім, Солом’янський суд Києва відмовився прийняти телефон Ткаченко в якості доказів по справі і фактично вивів її з під кримінального переслідування НАБУ.

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Відтак, тепер все сподівання на французьких правоохоронців, які наразі допитують короля шахрайств Малиновського і вирішують питання його екстрадиції до України. Можливо, у Франції Малиновський зможе детально описати тамтешнім детективам свої пригоди. А також участь у них українських політиків та правоохоронців. Це буде без перебільшення справжня королівська сага.