ДТЭК Ахметова не платит за газ: долг государству уже 1,6 миллиарда гривен – фотодоказательство

Компания "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала платить за газ, который берет для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС. Сейчас государству задолжали 1,6 миллиарда гривен.

О долгах компании Ахметова говорится в письме Оператора газотранспортной системы Украины Офиса Президента и Кабмина. Копию письма опубликовали "Наши деньги".

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По информации государственного оператора, "ДТЭК Востокэнерго" несанкционированно и бесплатно в течение февраля – марта отобрал газа на 241 миллион гривен. Ведь выяснилось, что компания не имеет никакого поставщика газа.

В то же время фирма Ахметова в феврале подала в Хозяйственный суд Луганской области иск против АО "Луганскгаз". Суд ходатайство удовлетворил. Суд удовлетворил ходатайство и запретил "Луганскгазу" ограничивать поставки газа на Луганскую теплоэлектростанцию.

Также, по данным "Нафтогаза", "ДТЭК Востокэнерго" не заплатил оператору за поставки газа еще 707 миллионов гривен. Кроме того, с 1 июля 2019 года компания прекратила платежи за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По состоянию на март такой долг составляет примерно 700 миллионов гривен.

Поэтому общий долг компании Ахметова перед государством уже превысил 1,6 миллиарда гривен. В частности, 948 миллионов гривен – долги за газ, который был отобран и потреблен.



Копия письма о долгах компании Ахметова / Сайт "Наших денег"

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