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      ДТЭК Ахметова рекордно повысил цены на электричество для Галичины

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      ДТЭК Ахметова рекордно повысил цены на электричество для Галичины / lb.ua

      В Бурштынском энергоострове 20 апреля зафиксировали самую высокую цену на электроэнергию на рынке в сутки от начала апреля. Она составляет 1 677, 84 гривны за мегаватт в час или 60 евро в период базовой нагрузки. В Западной Украине цена значительно превышает стоимость электричества в других областях Украины.

      О повышении ДТЭК цен на электроэнергию информирует госпредприятие "Оператор рынка", пишут "Наши деньги".

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      20 апреля в Бурштынском энергоострове цена электроэнергии зафиксирована на уровне 1 677,84 гривны за мегаватт в час или 60 евро в период базовой нагрузки,
      – говорится в сообщении.

      К Бурштынскому энергоострову принадлежит Закарпатье, большая часть Ивано-Франковской и Львовской областей. Он действует отдельно от Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины и синхронизирован с европейской энергетической системой.

      К слову, для ОЭС Украины, куда входят все другие области, цена составляет 1 тысячу 104 гривны или же 38 евро за мегаватт в час.

      Несмотря на то, что 20 апреля в Украине является выходным после Пасхи и характеризуется низким спросом и потреблением электроэнергии, цены в Украине – самые высокие в Европе.

      Обратите внимание! На следующий день после католической Пасхи – 13 апреля – в ряде европейских стран были отрицательные цены на электроэнергию.

      Что известно о предыдущих ценах на электроэнергию в Бурштынском энергоострове

      • Бурштынская ТЭС входит в компанию "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. Она контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова.
      • Высокая цена на электричество там держится с 15 апреля. Именно тогда заблокировали импорт электрической энергии, который создавал конкуренцию энергии, выработанной ДТЭК на территории БуОс.
      • Поэтому цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 2 – 5 раз выше, чем в соседних европейских странах.

      Что известно о злоупотреблении монопольным положением ДТЭК

      • В октябре 2019 года АМКУ начал расследование злоупотребления монопольным положением компании ДТЭК. Пока ни одного решения не приняли.
      • В начале марта 2020 года Секретариат Европейского энергетического сообщества присоединился к расследованию.
      • Недавно ДТЭК остановил свои наиболее прибыльные угольные шахты "Павлоградуголь". Компания требует нового повышения цены электроэнергии на 20%.

      Цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" (Day-ahead market) в Украине и странах ЕС (период базовой нагрузки) на понедельник 20 апреля 2020 года

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Новости Закарпатья Новости Львова Коммунальные услуги Тарифы Цены Деньги Ринат Ахметов Электроэнергия
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