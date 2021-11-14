Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.

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Харьковский водитель сбил подростков на переходе

11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове водитель автомобиля наехал на пару детей, переходивших дорогу на зеленый свет. Одного ребенка машина протянула несколько метров под колесами. Водитель пытался доказать, что не виноват.

Автопроисшествие с детьми в Харькове: смотрите видео

СБУ задержала донецкого террориста

9 ноября СБУ провела спецоперацию и задержала террориста Дениса Куликовского. В оккупированном Донбассе он обустроил "конвейер смерти" и пытал пленников. По официальной информации Палыч якобы находился в России, однако медиа убеждают, что он 2 года жил в Киеве.

Донецкого террориста задержали спецслужбы: смотрите видео

Нелегалы из Беларуси могут штурмовать Украину

В случае скопления беженцев на украинско-польской границе сотрудники Госпогранслужбы готовы к противостоянию. На границе с Польшей развернули лагеря, где обучают силовиков и пытаются спрогнозировать возможные ситуации.

Как готовятся защищать границу на Волыни: смотрите видео

Для Ивано-Франковска создали уникальное приложение

Жители Ивано-Франковска теперь смогут пожаловаться на коммунальные проблемы онлайн. Для горожан разработали мобильное приложение "15-80 Ивано-Франковск", куда можно сообщать об аварийных ситуациях или недостатках в коммунальной сфере.

Особенности ивано-франковского приложения: смотрите видео

Европа может полностью перейти на водородное топливо

Немецкие инженеры разработали первый в мире поезд на водородном двигателе. Транспорт от компании Alstom курсирует между городами Нижней Саксонии, планируют запустить еще 10 поездов. Они работают на водородном топливе, быстро заправляются и безопасны для окружающей среды.

Как работают новые немецкие поезда: смотрите видео