В понедельник, 10 мая, на Центральном мосту в Днепре произошла авария. У легкового автомобиля оторвалось колесо. За ним ехали два маршрутных автобуса, последний не затормозил.

Из-за этого произошло тройное ДТП. В полиции открыли уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Актуально Ехали на кладбище: новые детали о семье, которая погибла в жуткой аварии на трассе Киев – Чоп Что известно об аварии на Центральном мосту ДТП произошло в 17:55 с участием легковушки и двух маршрутных автобусов.

Авто ВАЗ-2109 двигалось в направлении правого берега Днепра.

Во время движения у него оторвалось колесо.

За машиной ехал автобус БАЗ.

Водитель общественного транспорта увидел опасность и начал тормозить, чтобы избежать столкновения.

Но автобус МАН, ехавший за ним, не снизил скорость – он быстро догнал БАЗ и столкнулся с ним.

Авария на Центральном мосту / Фото Нацполиции По инерции, тот столкнулся с легковушкой.

Из-за аварии пострадали 4 пассажира автобусов.

Их направили в больницу.

Автобус после ДТП на Центральном мосту в Днепре / Фото Нацполиции