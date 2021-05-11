Тройное ДТП с автобусами на Центральном мосту в Днепре: 4 пассажира пострадали
В понедельник, 10 мая, на Центральном мосту в Днепре произошла авария. У легкового автомобиля оторвалось колесо. За ним ехали два маршрутных автобуса, последний не затормозил.
Источник:Нацполиция
Из-за этого произошло тройное ДТП. В полиции открыли уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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Что известно об аварии на Центральном мосту
- ДТП произошло в 17:55 с участием легковушки и двух маршрутных автобусов.
- Авто ВАЗ-2109 двигалось в направлении правого берега Днепра.
- Во время движения у него оторвалось колесо.
- За машиной ехал автобус БАЗ.
- Водитель общественного транспорта увидел опасность и начал тормозить, чтобы избежать столкновения.
- Но автобус МАН, ехавший за ним, не снизил скорость – он быстро догнал БАЗ и столкнулся с ним.
Авария на Центральном мосту / Фото Нацполиции
- По инерции, тот столкнулся с легковушкой.
- Из-за аварии пострадали 4 пассажира автобусов.
- Их направили в больницу.
Автобус после ДТП на Центральном мосту в Днепре / Фото Нацполиции
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