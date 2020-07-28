В Бродовском районе, во Львовской области, 27 июля произошла тройная авария. В результате столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека, среди них двое – дети.

Потерпілих у аварії госпіталізували

ДТП сталась на автошляху Київ – Чоп неподалік від села Дубина. Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівської області.

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За інформацією правоохоронців, зіткнулись автомобіль Lexus, за кермом якого був 48-річний киянин, "Нива" та вантажівка Renault.

В автопригоді ушкодження отримали водій Lexus та двоє його пасажирів – 13 та 16-річні дівчата. Також травмований і 60-літній водій "Ниви". Усіх потерпілих госпіталізували. Наразі медики уточнюють діагнози.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії

На місці аварії працює слідчо-оперативна група та, зокрема, слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Правоохоронці також вирішують питання щодо правової кваліфікації події.



Правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації справи / Фото Нацполіції