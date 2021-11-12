ДТП в центре Харькова: авто принадлежало сыну председателя Харьковской РГА, – СМИ

По данным СМИ, в автомобиле Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков в центре Харькова, мог ехать сын председателя Харьковской РГА Юрия Раины. Поскольку это авто ему вроде когда-то принадлежало.

Внедорожник вроде бы является собственностью компании "Агрофирма Колонтаев", бенефициаром которой является жена чиновника — Ольга Раина. Заметьте, что жуткая авария произошла днем 11 ноября.

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Авто якобы принадлежало сыну председателя Харьковской РГА

По данным СМИ, директор агрофирмы Михаил Сливка подтвердил, что за предприятием закреплен автомобиль Toyota Land Cruiser.

Однако цвет и номер мужчина вроде бы вспомнить не смог. Он якобы сказал, что "номера и цвет менялись, и сейчас эта машина ездит в Харькове".

Сам чиновник Юрий Раина связь отрицает. Он якобы заявил, что "такого автомобиля у него нет, номер машины ему ни о чем не говорит и о ДТП в Харькове — ничего не известно".

В СМИ добавляют, что ранее на Toyota Land Cruiser ездил сын председателя Харьковской РГА Иван Раина, но в момент аварии им управлял другой человек.

Что известно о жутком ДТП в центре Харькова