Девушка пробила головой лобовое стекло: ДТП на перекрестке Титова и Новокрымской в Днепре – фото
В Днепре на перекрестке 22 апреля столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате по меньшей мере один человек получил травмы от удара головой в лобовое стекло. Авария произошла утром на перекрестке улиц Титова и Новокрымской.
Источник:"Днепр оперативный"
На месте происшествия уже работают правоохранители. Перекрыли одну полосу дороги.
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Что известно об этом ДТП
После столкновения две легковушки ударились о железное ограждение возле дороги. В одной из них пассажирка, которая была на переднем сиденье, ударилась головой о лобовое стекло. Каково состояние у нее и водителей – неизвестно.
Разбитое головой лобовое стекло / Фото "Днепр оперативный"
Повреждения авто
У темно-зеленого автомобиля деформировался правый бок. В частности, задняя дверь и часть корпуса возле бампера.
От удара погнулось ограждение / Фото "Днепр оперативный"
У вишневой машины повреждена передняя часть – бампер и фары. Поэтому, вероятно, именно она вызвала аварию. Также там после удара головой есть трещины на лобовом стекле.
Задняя часть одного из автомобилей / Фото "Днепр оперативный"
Прибыла ли туда полиция
Как сообщают пользователи телеграм-канала "ДТП пробки Днепр", на улице Титова из-за этого перекрыли левую полосу дороги в направлении улицы Героев Сталинграда. Поэтому, вероятно, там работают полицейские.
Официально правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Днепра, чтобы выяснить обстоятельства этой аварии.
Место, где произошла авария / Карта Google
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