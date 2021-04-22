В Днепре на перекрестке 22 апреля столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате по меньшей мере один человек получил травмы от удара головой в лобовое стекло. Авария произошла утром на перекрестке улиц Титова и Новокрымской.

На месте происшествия уже работают правоохранители. Перекрыли одну полосу дороги.

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Что известно об этом ДТП

После столкновения две легковушки ударились о железное ограждение возле дороги. В одной из них пассажирка, которая была на переднем сиденье, ударилась головой о лобовое стекло. Каково состояние у нее и водителей – неизвестно.



Разбитое головой лобовое стекло / Фото "Днепр оперативный"

Повреждения авто

У темно-зеленого автомобиля деформировался правый бок. В частности, задняя дверь и часть корпуса возле бампера.



От удара погнулось ограждение / Фото "Днепр оперативный"

У вишневой машины повреждена передняя часть – бампер и фары. Поэтому, вероятно, именно она вызвала аварию. Также там после удара головой есть трещины на лобовом стекле.



Задняя часть одного из автомобилей / Фото "Днепр оперативный"

Прибыла ли туда полиция

Как сообщают пользователи телеграм-канала "ДТП пробки Днепр", на улице Титова из-за этого перекрыли левую полосу дороги в направлении улицы Героев Сталинграда. Поэтому, вероятно, там работают полицейские.

Официально правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Днепра, чтобы выяснить обстоятельства этой аварии.

Место, где произошла авария / Карта Google

Обратите внимание! На трассе Днепр – Мелитополь вечером 20 апреля столкнулись две легковушки Renault и Chevrolet. Водителя последней пришлось вырезать чрезвычайникам. Погибшему было 35 лет.