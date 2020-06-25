Утром 25 июня в Днепре произошло страшное ДТП: микроавтобус, который перевозил ульи с пчелами, столкнулся с грузовиком. В результате на месте аварии погиб мужчина, двух детей госпитализировали. К сожалению, один из них скончался в больнице.

Столкновение микроавтобуса и грузовика в Днепре

Сообщение об аварии на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской Индустриального района Днепра поступило в 04:16 25 июня, пишет пресс-служба ГСЧС.

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На место ДТП сразу же отправились спасатели.

Удалось установить, что Mercedes-Benz Vito, перевозивший ульи с пчелами, столкнулся с грузовиком DAF, который был загружен песком.

В результате столкновения грузовик перевернулся на бок, перегородив проезжую часть улицы.



В результате столкновения грузовик перевернулся на бок / Фото ГСЧС

Есть жертвы и пострадавший

На месте аварии погиб водитель микроавтобуса, мужчина 1969 года рождения.

Пострадали два мальчика – 2006 и 2007 годов рождения. Их с различными травмами госпитализировали. Впоследствии стало известно, что жизнь одного из них не удалось спасти.



Погиб водитель микроавтобуса и мальчик / Фото ГСЧС

На месте ДТП спасатели убрали с проезжей части дороги горюче-смазочные материалы. Также собрали рой пчел и выпустили за пределами города.

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