Смертельное ДТП случилось 29 мая в 00:01 на автодороге Днепр – Царичанка – Кобеляк – Решетиловка, вблизи села Могилев Царичанского района.

Читайте также Сбил 2 человек на переходе и скрылся: патрульные поймали пьяного водителя без прав – фото

Детали аварии в Днепропетровской области

На место трагического инцидента сразу отправились спасатели. Там они установили, что произошло лобовое столкновение 2 автомобилей: легковушки Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.

Есть жертвы ДТП

В результате аварии погибли 4 человека – водитель и пассажиры легкового автомобиля. Жертвами ДТП стали 2 женщин и мужчин. Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тела из поврежденного автомобиля.

Сейчас полицейские проводят следственные действия по установлению обстоятельств инцидента.

Смертельное ДТП произошло возле села Могилев: смотрите карту