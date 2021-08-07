Авария произошла утром 7 августа на автодороге Одесса – Вознесенск. Извлекать пассажиров и водителя авто пришлось спасателям.
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Пострадавших передали медикам
Как рассказали в ГСЧС, их деблокировали из автомобиля с помощью шанцевого инструмента. После этого их передали работникам скорой помощи. Сейчас чрезвычайники не объявляли подробной информации о пострадавших.
Авария в Одесской области / Фото ГСЧС
Пострадавшие уже в больнице / Фото ГСЧС
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