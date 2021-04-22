В Одесской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибший – фото
На трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск вечером 21 апреля произошла авария. Водитель легковушки Volkswagen влетел в фуру DAF. Пассажирка авто пострадала, а водитель погиб на месте.
Источник:Полиция Одесской области
ДТП произошло вблизи села Кошары. В полиции открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
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Что известно о пострадавших
- 64-летний харьковчанин-водитель в результате столкновения погиб мгновенно. Он получил травмы несовместимые с жизнью.
- Его 16-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами.
- Водитель грузовика не пострадал.
Смертельное ДТП под Одессой / Фото Нацполиция
- В рамках досудебного следствия проведут ряд экспертиз.
- По предварительной информации полицейских, ДТП произошло из-за грузовика, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать препятствие.
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В результате аварии легковушка перевернулась / Фото Нацполиции
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