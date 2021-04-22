На трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск вечером 21 апреля произошла авария. Водитель легковушки Volkswagen влетел в фуру DAF. Пассажирка авто пострадала, а водитель погиб на месте.

ДТП произошло вблизи села Кошары. В полиции открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. К теме Девушка пробила головой лобовое стекло: ДТП на перекрестке Титова и Новокрымского в Днепре – фото Что известно о пострадавших 64-летний харьковчанин-водитель в результате столкновения погиб мгновенно. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Его 16-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами.

Водитель грузовика не пострадал. Смертельное ДТП под Одессой / Фото Нацполиция В рамках досудебного следствия проведут ряд экспертиз.

По предварительной информации полицейских, ДТП произошло из-за грузовика, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать препятствие. Актуально На Позняках в Киеве водитель Land Rover спровоцировал масштабное ДТП и пытался убежать – видео

В результате аварии легковушка перевернулась / Фото Нацполиции