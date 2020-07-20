На Днепропетровщине грузовик Нацгвардии не разминулся с легковым автомобилем 20 июля. В результате жуткого ДТП погибли два человека, еще трое пострадали.

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

ДТП произошло в Синельниковском районе. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

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Военная колонна двигалась со стороны Запорожья в направлении Харькова. Водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где грузовик и столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате ДТП погибли два человека

В результате ужасной аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Еще трое пассажиров автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии.

20-летний водитель грузовика задержан. Ему инкриминируют нарушение правил вождения или эксплуатации транспортных средств. Суд будет выбирать задержанному меру пресечения. На месте трагедии работают представители Военной прокуратуры. Досудебное расследование продолжается.

Досудебное следствие продолжается / Фото прессслужбы Военной прокуратуры