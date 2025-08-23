В Харькове 23 августа произошло ДТП с участием троллейбуса, автобуса и легковушки. По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

Какие последствия ДТП в Харькове 23 августа?

По данным полиции, 23 августа на проспекте Героев Харькова столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров общественного транспорта, среди них 16-летняя девушка.

Также травмировались водитель и пассажирка легковушки. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. На месте происшествия работают следователи и патрульные.

Авария в Харькове с участием общественного транспорта: смотрите видео

Местные СМИ сообщают, что ДТП произошло вблизи станции метро "Турбоатом". По словам очевидцев, водитель Toyota Prado был в нетрезвом состоянии и двигался со скоростью около 140 километров в час.

Последствия ДТП на проспекте Героев Харькова / Фото Нацполиции, местных пабликов

Свидетели сообщили, что после аварии на место водителя пересела пассажирка. Она пыталась выдать себя за водительницу. Оба пассажира легковушки отказались предоставлять данные и контактировать с медиками. В конце концов мужчина отказался от обследования, а женщина согласилась на медицинскую помощь.

Какова ситуация с аварийностью в Украине?

По статистике патрульной полиции Украины, за первые семь месяцев 2025 года в Украине зафиксировали 13 738 ДТП с пострадавшими. В результате аварий погибли более 1 600 человек, еще более 17 000 получили ранения.

Из-за управления транспортом в нетрезвом состоянии произошло 380 аварий, в которых погибли 42 человека и еще 474 получили травмы.