Жуткий случай в Харькове: авто наехало на коляску с младенцем, ребенок погиб – фото 18+
В Харькове заглохший ВАЗ наехал на детскую коляску. В результате столкновения девочка, которая была внутри, погибла.
Автомобиль был в нерабочем состоянии
Трагедия произошла 26 июня вечером в переулке Аверина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харькове.
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Автомобиль ВАЗ 21013 заглох и его решили подтолкнуть. За рулем находился 18-летний водитель, а машину толкал еще один человек. ВАЗ двигался задним ходом, поэтому коляску с ребенком не заметили.
Девочку с крайне тяжелыми травмами госпитализировали, однако ребенку выжить не удалось.
Полиция открыла уголовное производство
Полиция сейчас расследует обстоятельства трагического наезда. Начато уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет и права управлять транспортным средством сроком до 3 лет или без такового.
Автомобиль заглох / Фото Нацполиции
Ребенок получил очень тяжелые травмы / фото Нацполиции
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