В Харькове заглохший ВАЗ наехал на детскую коляску. В результате столкновения девочка, которая была внутри, погибла.

Автомобиль был в нерабочем состоянии

Трагедия произошла 26 июня вечером в переулке Аверина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харькове.

Читайте также Украинец устроил ДТП в Польше: много пострадавших

Автомобиль ВАЗ 21013 заглох и его решили подтолкнуть. За рулем находился 18-летний водитель, а машину толкал еще один человек. ВАЗ двигался задним ходом, поэтому коляску с ребенком не заметили.

Девочку с крайне тяжелыми травмами госпитализировали, однако ребенку выжить не удалось.

Полиция открыла уголовное производство

Полиция сейчас расследует обстоятельства трагического наезда. Начато уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет и права управлять транспортным средством сроком до 3 лет или без такового.



Автомобиль заглох / Фото Нацполиции

Ребенок получил очень тяжелые травмы / фото Нацполиции

Смотрите на карте, где произошла трагедия: