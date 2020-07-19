В Харькове 19 июля произошла авария с участием сразу трех автомобилей. В результате ДТП в больнице оказались 5 человек, среди них двое детей – 3 и 7 лет.

У ДТП потрапили три автомобілі

Аварія сталась на вулиці Шевченка. Водій Daewoo Nexia виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Hyundai. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Читайте також Під час руху загорілося авто в Харкові: пожежники машину не врятували – відео

Внаслідок удару Hyundai відкинуло на автомобіль Honda, що рухався позаду. Ті, хто були в автомобілі Hyundai, потрапили до лікарні. Це – 40-річний водій, його 35-річна дружина та двоє дітей.

Також довелось госпіталізувати і 60-річного водія Daewoo Nexia, який і спричинив аварію. Усіх потерпілих доправили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Правоохоронці відкриють кримінальне провадження

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Водій одного з автомобілів виїхав на зустрічну смугу / Фото Нацполіції



В аварії постраждали 5 осіб / Фото Нацполіції



Поліція розпочне кримінальне провадження / Фото Нацполіції