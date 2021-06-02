Погибшую в ДТП 1 июня чиновницу зовут Надежда Высоцкая. Она была жительницей деревни Боров.
Эта авария Авто смяло как гармошку: в ужасном ДТП под Чугуевом погибли три человека
Больше о погибших
Женщина возглавляла Боровской районный отдел Госпродпотребслужбы. Также там погиб другой житель этого села – Евгений Чудный.
О нем известно лишь то, что он был отцом одной из работниц местного сельсовета. Боровской поселковый совет 2 июня выразил свои соболезнования семьям погибших.
Что говорят правоохранители
Полиция Харьковщины сообщила, что эту аварию начали расследовать. Сейчас открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.
Водителя Toyota после ДТП отвезли в больницу, а впоследствии задержали. Если в суде докажут, что он виновен, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
О какой аварии идет речь
- Трагедия случилась в 15:30 на автодороге Чугуев – Меловое
- Неподалеку от поселка Чкаловское Чугуевского района столкнулись 2 автомобиля
- Это были Daewoo Lanos и Toyota Hilux.
- Столкновение было таким сильным, что на место ДТП вызвали спасателей
- Они с помощью специнструментов вырезали тела погибших из разбитой машины.