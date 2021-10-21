В ДТП на Харьковщине погибли 3 человека: суд объявил залог водителю микроавтобуса

По решению суда, водитель микроавтобуса 60 суток будет находиться под стражей. Однако меру пресечения избрали с возможностью внести залог.

За водителя можно внести залог в размере 90 800 гривен. Авария произошла 19 октября около 6 часов. Микроавтобус Volkswagen Crafter влетел в грузовик КАМАЗ.

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Подозреваемому избрана мера пресечения

23-летнего водителя микроавтобуса задержали в день аварии. Тогда же против мужчины открыли уголовное производство за нарушение ПДД.

Меру пресечения водителю избрал Киевский районный суд Харькова 21 октября. Сейчас мужчину держат под стражей.

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