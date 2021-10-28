ДТП с Infinity в Харькове: в каком состоянии пострадавшие
Источник:Укринформ
Во время ДТП с Infinity в Харькове пострадали три человека. Среди них одна несовершеннолетняя девушка. Сейчас лечение пострадавших продолжается.
Пострадавшая 16-летняя девушка дальше будет лечиться в травматологическом отделении детской областной больницы. Об этом рассказала заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.
К теме Без права внесения залога: суд взял под стражу 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове
В каком состоянии пострадавшие
Состояние здоровья девушки стабильное, однако она нуждается в постоянном присмотре детского травматолога.
В Infinity, кроме мажора и девушки, еще ехали двое 19-летних парней. Их доставили в больницу скорой помощи. Сейчас они тоже находятся в стабильном состоянии, лечение продолжается.
Горсовет может оказать материальную помощь
Горбунова-Рубан отметила, что мэрия готова оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего в ДТП. Правда, пока никто не обращался. По словам чиновницы, сумма будет зависеть от конкретной ситуации.
Что известно о ДТП в Харькове
- Вечером 26 октября водитель Infinity на большой скорости влетел на перекресток с красным сигналом светофора. Там авто врезалось в Chevrolet, который выезжал на перекресток.
- 58-летний водитель Chevrolet сразу погиб на месте аварии.
- Следствие утверждает, что за рулем был 16-летний Николай. Сам он этого не помнит.
- К слову, у подростка никогда не было водительских прав. Несмотря на это, он любил хвастаться в инстаграме скоростной ездой и "пачками денег".
- В сети появилась вероятная переписка Николая, в которой он рассказал, что решает проблемы с полицией за 100–200 долларов.
- Подростку объявили подозрение по статье о нарушении правил дорожного движения с ДТП, поэтому ему грозит до 8 лет тюрьмы. Парня отправили в СИЗО на 2 месяца без возможности внесения залога.