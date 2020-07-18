Ужасное ДТП в Одесской области: много погибших и пострадавших, среди них ребенок – фото 18+
В Одесской области 18 июля вблизи села Сафьяны произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли шесть человек, еще трое пострадали.
ДТП случилось утром в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
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Что известно об аварии и пострадавших
- Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли шесть человек. Еще три человека госпитализированы, среди них 2-летний ребенок.
- Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы вытащить заблокированных людей из искореженных автомобилей.
- Сейчас полиция области устанавливает причины и обстоятельства аварии.
Обратите внимание! За 29 лет независимости Украины в авариях погибли 174 тысячи 95 человек. Пострадали в ДТП более 1 миллиона 264 тысяч человек.
Приблизительное место аварии на карте: