В Киеве возле "Академгородка" во время оформления ДТП сбили патрульную: появилось видео наезда
Возле станции "Академгородок" в Киеве 14 июня произошли сразу два ДТП. В одной пострадала патрульная полицейская: она составляла протокол, когда в нее въехал автомобиль, в который перед тем врезался внедорожник. В сети появилось видео момента наезда на полицейскую.
Видео момента жуткой аварии, которая случилась в Киеве 14 июня, опубликовали на Dtp.Kiev.ua.
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Напомним, пострадавшую в результате столкновения патрульную срочно госпитализировали. У нее диагностировали открытый перелом правой голени, закрытый перелом левой голени, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.
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Двойное ДТП в Киеве: что известно
- Авария случилась примерно в 15:00 14 июня на проспекте Палладина, возле станции метро "Академгородок"
- Патрульные обнаружили аварию и остановились, чтобы установить детали и оформить ДТП.
- Полицейская находилась между служебным автомобилем патрульных Mitsubishi Outlander и Nissan.
- Водитель автомобиля Hyundai Santa не рассчитал расстояние и столкнулся с Nissan. Авто от удара в соответствии наехало на инспектора.
Смотрите видео с места происшествия