В Киеве на патрульную наехали во время оформления ДТП: появилось видео наезда / Фото "ТСН"

Возле станции "Академгородок" в Киеве 14 июня произошли сразу два ДТП. В одной пострадала патрульная полицейская: она составляла протокол, когда в нее въехал автомобиль, в который перед тем врезался внедорожник. В сети появилось видео момента наезда на полицейскую.