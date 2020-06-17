В Деснянском районе Киева 17 июня произошла авария с участием двух маршруток. В результате ДТП пострадала одна из пассажирок, ее госпитализировали.

В столице 17 июня столкнулись два маршрутных автобуса, сообщает в телеграмме Патрульная полиция Киева.

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Сегодня (17 июня – 24 канал) днем на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств Ataman,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, одна маршрутка въехала в другую, которая в то время высаживала пассажиров.

В результате ДТП пострадала одна из пассажирок, ее госпитализировали.

Патрульные вызвали на место аварии следователей, которые выясняют обстоятельства досадного инцидента.



В Киеве произошло ДТП с участием двух маршруток / Фото из телеграмм-канала Патрульной полиции Киева



В результате аварии пострадала пассажирка / Фото из телеграмм-канала Патрульной полиции Киева

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