На Надднепрянском шоссе в Киеве 28 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Land Cruiser и грузовика Daf. По предварительной информации, в результате аварии погиб человек.

Примерно в 15 часов к полицейским поступило сообщение о ДТП на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста, сообщили в телеграме патрульной полиции Киева.

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Произошла авария с участием автомобиля Toyota Land Cruiser и грузовика Daf с полуприцепом Ackermann.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб человек.

На месте трагического инцидента работает патрульная полиция и следователи. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Дорожное движение на указанном участке затруднено.

ДТП в Киеве: смотрите приблизительное место аварии на карте