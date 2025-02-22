В 7 раз превысил норму алкоголя: пьяный водитель врезался в маршрутку и автоподъемник в Киеве

Утром 21 февраля на улице Кубанской Украины в Деснянском районе Киева произошло ДТП. Нетрезвый водитель Hyundai сначала столкнулся с автобусом и с автоподъемником.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о ДТП в Киеве на Кубанской Украины 21 февраля

ДТП произошло в пятницу около 10:45. Предварительно, правоохранители установили, что 30-летний водитель, находясь навеселе, не справился с управлением. У него зафиксировали 1,39 промилле.

Краткая справка. Допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством, – 0,2 промилле.

В полиции сообщили, что сначала Hyundai столкнулся с автобусом, который пустым стоял на остановке. После – с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai. Ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение,

– отметили в полиции.

Виновника ДТП задержали. Правоохранители начали уголовное производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения".

Hyundai столкнулся с автобусом и автоподъемником / Фото полиции

Задержанному уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Водителю грозит до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.