В столице произошло масштабное ДТП. На проспекте Победы утром 16 июня столкнулись сразу шесть автомобилей.

В ДТП попали пять легковых авто и микроавтобус, сообщает "Киев. Оперативный" в фейсбуке.

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Пока ничего не известно о пострадавших. Авария образовала незначительную пробку.

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Заметим, что вечером 15 июня в Одессе на улице Академика Королева произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль Toyota сначала вылетел с дороги на тротуар, а потом еще и снес ограждение рядом с детской площадкой. В результате пострадали по меньшей мере три человека, в том числе беременная женщина.