В Киевской области 2 августа жуткое ДТП на автодороге Борисполь – Мариуполь оборвало жизни 4 человек, еще один пострадавший – в больнице. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии

В аварии погибли 4 человека

Авария произошла ночью 2 августа на 55-м километре автодороги Борисполь – Мариуполь. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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Столкнулись два легковых автомобиля – "Ваз 21061" и Daewoo Lanos. На месте аварии погибли 36-летний водитель "ВАЗ" и его пассажир, личность которого устанавливают. Также смертельной стала поездка в Daewoo для двух женщин – в возрасте 23 и 29 лет.

32-летний мужчина, который был за рулем Daewoo, доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии

Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины жуткой аварии.



В аварии погибли 4 человека / Фото пресс-службы Нацполиции