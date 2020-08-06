В Киеве, на улице Льва Толстого 6 августа произошла тройная ДТП с участием скутера и двух автомобилей. Есть пострадавший, с травмой головы его госпитализировали.

На Льва Толстого 6 августа произошла тройная авария с участием скутера и автомобилей Audi и Honda, сообщили в телеграме "Киева Оперативного".

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К сожалению, не обошлось без пострадавших – водителя двухколесного госпитализировали в больницу с травмой головы,

– говорится в сообщении.

По словам очевидцев, скутерист засмотрелся в телефон. Из-за этого зацепил Audi, а затем въехал в Honda.



В Киеве 6 августа произошло тройное ДТП / Фото "Киева Оперативного"



Пострадал скутерист – его с травмами госпитализировали / Фото "Киева Оперативного"

На Льва Толстого в Киеве произошло тройное ДТП: карта

Важно! В Украине за последние полгода зафиксировали 72 394 ДТП. В них погибли 1 482 человека. О причинах печальной статистики читайте по ссылке.