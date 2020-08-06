Засмотрелся в телефон: в Киеве произошло тройное ДТП с пострадавшим – фото
В Киеве, на улице Льва Толстого 6 августа произошла тройная ДТП с участием скутера и двух автомобилей. Есть пострадавший, с травмой головы его госпитализировали.
На Льва Толстого 6 августа произошла тройная авария с участием скутера и автомобилей Audi и Honda, сообщили в телеграме "Киева Оперативного".
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К сожалению, не обошлось без пострадавших – водителя двухколесного госпитализировали в больницу с травмой головы,
– говорится в сообщении.
По словам очевидцев, скутерист засмотрелся в телефон. Из-за этого зацепил Audi, а затем въехал в Honda.
В Киеве 6 августа произошло тройное ДТП / Фото "Киева Оперативного"
Пострадал скутерист – его с травмами госпитализировали / Фото "Киева Оперативного"
На Льва Толстого в Киеве произошло тройное ДТП: карта