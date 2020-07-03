Во Львовской области утром 3 июля столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В аварии пострадали 11 человек.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением

Автотроща произошла на трассе Киев – Чоп вблизи села Нагорное, что в Сколевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области в фейсбуке.

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По предварительной информации, 45-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там в это время двигался Audi, за рулем которого был 32-летний закарпатец.

Пострадавшим оказали помощь медики

В результате столкновения микроавтобуса и легкового авто пострадали 11 человек. Среди пострадавших – водитель и двое пассажирок Audi, остальные – пассажиры Volkswagen. На место происшествия прибыла скорая, медики оказали пострадавшим помощь. Точной информации о повреждениях пока нет.

Полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Авария произошла на трассе Киев-Чоп / Фото Нацполиции



Микроавтобус выехал на встречную полосу / Фото Нацполиции