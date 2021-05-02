Смертельное ДТП маршрутки и эвакуатора в Днепре: обнародовали новые подробности – видео
На Кайдакском мосту в Новокодакском районе Днепра вечером 1 мая произошло смертельное ДТП. Водитель междугороднего маршрутного такси Днепр-Харьков не справился с управлением и въехал в эвакуатор с груженым автомобилем. Мчсники рассказали новые подробности этой трагедии.
Источник:ГСЧС Днепропетровской области
Это случилось примерно в 20:25. Как следствие, водитель маршрутки погиб на месте, а водителя эвакуатора госпитализировали.
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Больше об этой трагедии
Погибшему был примерно 51 год (родился в 1970 году). Другой пострадавший в ДТП младше – ему примерно 28 (родился в 1993 году).
Место аварии сразу после инцидента: видео телеграм-канала Dnepr_Black
Водителя эвакуатора Mercedes-Benz впоследствии обнаружили сотрясение мозга и закрытый перелом левой голени. Какое у него сейчас состояние – неизвестно.
Спасатели работают на Кайдакском мосту после аварии: видео ГСЧС
Тело водителя микроавтобуса Volkswagen Crafter зажало в металлических конструкциях. Поэтому, чтобы его достать, мчс пришлось использовать специальный аварийно-спасательного инструмент.
Место аварии микроавтобуса и эвакуатора / Фото ГСЧС Днепропетровской области
На фото видно, что у буса не только погнулся капот, но и полностью вылетело лобовое стекло. Эвакуатор выбросило на колею и у него частично отлетели передние колеса. На нем был груженый внедорожник Toyota, у которого побилась лишь задняя часть.
Что было известно ранее
- Очевидцы рассказали, что в крайнем левом ряду на мосту сломалось авто Mitsubishi.
- На место прибыл эвакуатор и погрузил автомобиль на платформу.
- После этого в него врезался микроавтобус.
- Из-за ДТП в сторону правого берега Днепра образовались масштабные пробки. Движение трамваев было заблокировано.
- ТСН писала, что у водителя маршрутки обнаружили слабый пульс, хотя он был без сознания.
Спасатель рассказывает об аварии на Кайдакском мосту: видео ГСЧС
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