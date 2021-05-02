На Кайдакском мосту в Новокодакском районе Днепра вечером 1 мая произошло смертельное ДТП. Водитель междугороднего маршрутного такси Днепр-Харьков не справился с управлением и въехал в эвакуатор с груженым автомобилем. Мчсники рассказали новые подробности этой трагедии.

Это случилось примерно в 20:25. Как следствие, водитель маршрутки погиб на месте, а водителя эвакуатора госпитализировали.

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Погибшему был примерно 51 год (родился в 1970 году). Другой пострадавший в ДТП младше – ему примерно 28 (родился в 1993 году).

Место аварии сразу после инцидента: видео телеграм-канала Dnepr_Black

Водителя эвакуатора Mercedes-Benz впоследствии обнаружили сотрясение мозга и закрытый перелом левой голени. Какое у него сейчас состояние – неизвестно.

Спасатели работают на Кайдакском мосту после аварии: видео ГСЧС

Тело водителя микроавтобуса Volkswagen Crafter зажало в металлических конструкциях. Поэтому, чтобы его достать, мчс пришлось использовать специальный аварийно-спасательного инструмент.

Место аварии микроавтобуса и эвакуатора / Фото ГСЧС Днепропетровской области

На фото видно, что у буса не только погнулся капот, но и полностью вылетело лобовое стекло. Эвакуатор выбросило на колею и у него частично отлетели передние колеса. На нем был груженый внедорожник Toyota, у которого побилась лишь задняя часть.

Что было известно ранее

Очевидцы рассказали, что в крайнем левом ряду на мосту сломалось авто Mitsubishi.

На место прибыл эвакуатор и погрузил автомобиль на платформу.

После этого в него врезался микроавтобус.

Из-за ДТП в сторону правого берега Днепра образовались масштабные пробки. Движение трамваев было заблокировано.

ТСН писала, что у водителя маршрутки обнаружили слабый пульс, хотя он был без сознания.

Спасатель рассказывает об аварии на Кайдакском мосту: видео ГСЧС

Обратите внимание! В Ивано-Франковской области 30 апреля также произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. В салоне на время столкновения было 23 человека. Из них 6 госпитализировали. Также в результате аварии были и жертвы.