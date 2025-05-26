На Харьковщине в ДТП погибли женщина и ребенок: виновник совершил самоубийство на месте

В пятницу, 25 мая, на Харьковщине произошло жуткое ДТП, в котором погибла женщина и ребенок. Виновник аварии не пережил потери и совершил самоубийство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Что известно о ДТП, виновник которого совершил самоубийство

Отмечается, что 25 мая около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района произошла жуткая авария.

Предварительно, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу, однако не справился с управлением. Автомобиль столкнулся попутным автомобилем Fiat Tipo, а затем врезался в транспортное средство Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai – 45-летняя женщина и трехлетняя девочка,

– указывают в полиции.

Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения 52-летний водитель автомобиля покончил с собой. Водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс.

Кстати, на днях в Днепре судья на мотоцикле сбил пешехода, который переходил в неустановленном месте. Тот погиб на месте. Водитель, предварительно, был трезв.