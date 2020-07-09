Пьяный следователь на большой скорости врезался в грузовик: машину разорвало – фото, видео
На Новообуховской трассе примерно в полночь 9 июля водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости въехал в грузовик с прицепом. От удара машину разорвало. Виновником ДТП оказался пьяный правоохранитель. Мужчине чудом удалось выжить.
ДТП произошло в 00:30 9 июля на Новообуховской трассе, сообщили в фейсбуке "Киева Оперативного".
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Водитель автомобиля Volkswagen Golf на бешеной скорости влетел в грузовик с прицепом.
Удар был просто невероятной силы – обломки авто разбросаны по всей дороге, а саму машину разорвало на куски,
– говорится в сообщении.
Впоследствии произошло невероятное – из изувеченной машины Volkswagen выбежал водитель. Он начал срывать номерные знаки со своего автомобиля. Однако его попытки успехом не увенчались. Тогда мужчина пытался убежать, но был задержан.
Водитель вел себя неадекватно и был пьян. Пройти тест на состояние опьянения на месте он отказался. Как впоследствии выяснилось виновник ДТП – следователь.
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