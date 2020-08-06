В Обухове произошло страшное ДТП: "Таврия" перевернулась, ее водитель погиб – фото, видео
На объездной дороге в Обухове 6 августа произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, в результате "Таврия" перевернулась. Ее водитель погиб на месте, есть пострадавшие.
В Обухове, на объездной дороге, 6 августа случилась серьезная авария, сообщает Dtp.kiev.ua.
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На большой скорости столкнулись два автомобиля. В результате ДТП перевернулся автомобиль "Таврия" – его водитель погиб на месте. Есть пострадавшие, однако пока неизвестно, сколько именно и в каком они состоянии.
На месте инцидента работают врачи скорой, спасатели ГСЧС, а также полицейские.
Смертельное ДТП в Обухове / Фото Dtp.kiev.ua
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