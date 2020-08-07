Правоохранители уже задержали водителя автомобиля Skoda, который вызвал смертельную аварию на объездной дороге Обухова на Киевщине. Как установило следствие, он был под действием наркотиков.

Следовательно, пока что этот мужчина находится в изоляторе временного содержания. Об этом информирует отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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Что известно об обстоятельствах аварии

По данным правоохранителей, водитель ЗАЗ на нерегулируемом перекрестке под Обуховом совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил с ним столкновение.

Далее неуправляемый автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с авто Toyota.

Пассажир ЗАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП, а водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Водитель Skoda был под амфетамином

Во время медицинского осмотра в больнице установлено, что 33-летний водитель авто Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства – амфетамин,

– сообщили в полиции.

Его уже задержали, сейчас он находится в ИВС. Правоохранители по факту происшествия открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения".

Виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет или без такового.