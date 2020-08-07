Смертельное ДТП возле Обухова на Киевщине: водитель был под амфетамином
Правоохранители уже задержали водителя автомобиля Skoda, который вызвал смертельную аварию на объездной дороге Обухова на Киевщине. Как установило следствие, он был под действием наркотиков.
Следовательно, пока что этот мужчина находится в изоляторе временного содержания. Об этом информирует отдел коммуникации полиции в Киевской области.
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Что известно об обстоятельствах аварии
- По данным правоохранителей, водитель ЗАЗ на нерегулируемом перекрестке под Обуховом совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил с ним столкновение.
- Далее неуправляемый автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с авто Toyota.
- Пассажир ЗАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП, а водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Водитель Skoda был под амфетамином
Во время медицинского осмотра в больнице установлено, что 33-летний водитель авто Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства – амфетамин,
– сообщили в полиции.
Его уже задержали, сейчас он находится в ИВС. Правоохранители по факту происшествия открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения".
Виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет или без такового.