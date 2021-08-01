Авария произошла на автодороге Подольск – Балта утром 1 августа. Как сообщили в полиции, вероятно, что 20-летний водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением.

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"ВАЗ-2109" выехал на встречную полосу

Машина выехала на встречную полосу, по которой в это время ехала "Волга". Пострадала именно пассажирка последней – 64-летнюю женщину госпитализировали с травмами.

Сейчас водители обоих автомобилей проходят обследование. Экспертиза определит уровень алкоголя в крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.



В Одесской области столкнулись "Волга" и "ВАЗ-2109" / Фото Нацполиции

В Одесской области автомобиль наехал на велосипед

Отметим, что в ночь на 31 июля произошла еще одна ужасная авария в Одесской области. На этот раз без жертв, к сожалению, не обошлось. В Белгород-Днестровском районе автомобиль наехал на велосипед. Погибли два человека, которые на нем ехали.